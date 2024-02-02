Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "демілітаризовану зону" обов'язково організують за підсумками війни України з росією, але не так, як хоче диктатор володимир путін. Вона знаходитиметься на території країни-агресора.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

Данілов прокоментував заяву путіна про те, що він хоче "створити демілітаризовану зону" на території України, щоб "уникнути ударів ЗСУ".

Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, - це не ближче Уралу. Повірте, так обов'язково буде.

Він додав, що злочини "сучасного Адольфа Гітлера (лідера нацистської Німеччини)" не залишаться безкарними.

За словами Данілова, "демілітаризована зона" проходитиме "по зовсім іншим паралелям та меридіанам", ніж хотів би путін.

Це буде точно територія рф, а не України.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроєкт про мобілізацію був справедливим.