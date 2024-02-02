Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони у справі про снаряди [ Редагувати ]
У пʼятницю, 2 лютого, речниця ВАКС Олеся Чемерис розповіла про те, що ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.
За даними джерел правоохоронних органів мова про в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Тоомаса Нахкуру.
Зокрема суд зобов'язав посадовця здати паспорти для виїзду за кордон. При цьому його зобов'язали носити електронний браслет. та носіння електронного браслета.
Також ВАКС відмовив у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою з альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.
Нагадаємо, сьогодні в Міноборони України повідомили що відсторонили Нахкуру з посади керівника одного з департаментів.
Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.
Раніше Павлюк розповів деталі мобілізації по-новому.
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