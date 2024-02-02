Окупанти вдарили по Нікополю [ Редагувати ]
У пʼятницю, 2 лютого, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак російська армія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Військові рф здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Було травмовано 34-річного чоловіка та 63-річну жінку.
Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські будівлі, гараж, газопровід і профілакторій.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил рф.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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