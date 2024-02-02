Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Про це повідомляє глава української держави у Facebook та пресслужбу Офісу президента.

Президент нагадав, що цього року Мальта почала головувати в ОБСЄ.

"І для України важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей, допомогла нам разом з нашими партнерами повернути їх додому", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що цінує успішну зустріч щодо формули миру на Мальті. За його словами, "це був дуже високий рівень".

Глава держави передав запрошення прем’єр-міністру Мальти на майбутній Глобальний саміт миру.

Зі свого боку Борг наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Нагадаємо, 1 лютого рф здійснила удар по Бериславу за допомогою безпілотників, що призвело до смерті двох громадян Франції та поранення трьох іноземців і одного українця.