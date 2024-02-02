Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Всупереч численним прогнозам, рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Ставці не ухвалили.

"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань.

Перше - українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.

Доповіді - віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.

Друге питання - снаряди. Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.

Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.

Третє - ситуація на фронті. Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно.

Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками - Москальов, Cирський.

Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

Четверте - фортифікації. Нарощування фортифікаційних споруд.

Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.

І п'яте питання на Ставці - енергетика. Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Детальні доповіді. Уряд - Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії - Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно", - написав Зеденський.