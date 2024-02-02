Зеленський збирав Ставку: Залужного не звільнили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Всупереч численним прогнозам, рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Ставці не ухвалили.
"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань.
Перше - українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.
Доповіді - віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.
Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.
Друге питання - снаряди. Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.
Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.
Третє - ситуація на фронті. Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно.
Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками - Москальов, Cирський.
Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.
Четверте - фортифікації. Нарощування фортифікаційних споруд.
Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.
І п'яте питання на Ставці - енергетика. Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.
Детальні доповіді. Уряд - Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії - Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно", - написав Зеденський.
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