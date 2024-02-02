Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі не відбудеться 17 лютого. Причиною стала травма британського боксера, яку він отримав під час підготовчого спарингу.

Тайсон Ф'юрі отримав серйозне розсічення, через яке йому довелося накласти шви. "Циганський король" вибачився через перенесення бою:

Я абсолютно спустошений після того, як так довго готувався до цього бою і перебуваю в чудовій формі. Мені шкода всіх учасників цієї величезної події, і я старанно працюватиму до нової дати, щойно заживе око. Я можу лише вибачитися перед усіма, включаючи мою власну команду, команду Усика, бійців андеркарта, партнерів і вболівальників, а також наших господарів і моїх друзів у Саудівській Аравії.

Фото розсічення Тайсона Ф'юрі.

Промоутер Усика відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі. Олександр Усик продовжує спаринг-підготовку до бою, як видно з фото, опублікованого Олександром Красюком.

Спочатку поєдинок мав відбутися 23 грудня у Саудівській Аравії, однак був перенесений на 17 лютого після непереконливої перемоги Тайсона у виставковому бої з екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну. У третьому раунді британець навіть побував на підлозі рингу та в нокдауні.

36-річний Олександр Усик володіє титулами чемпіона світу у надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). У його активі 21 перемога (14 нокаутом) та жодної поразки.

У серпні 2023 року українець вдруге захистив свої пояси, відправивши у технічний нокаут британця Даніеля Дюбуа. Усик - олімпійський чемпіон 2012 року (до 91 кг), раніше він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, WBA та Всесвітньої боксерської ради (WBC) у вазі до 90,71 кг.

Тайсону Ф'юрі 35 років, на його рахунку 34 перемоги (24 нокаутом) та 1 нічия, він є чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).