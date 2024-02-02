У Раді підрахували, скільки коштуватиме мобілізація 500 тисяч людей [ Редагувати ]
Мобілізація ще 400-500 тисяч людей коштуватиме додаткові 720 млрд грн. Про це голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала у подкасті Центру економічної стратегії.
720 мільярдів гривень додаткової потреби на рік - колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і понад 40% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців - дуже нетривіальне завдання.
За словами Підласи, лише на навчання, виплати та одяг мобілізованим необхідно виділити 322 млрд грн, а ще 400 млрд грн - на закупівлю та модернізацію військової техніки.
Нижче наведено приклади, де можна взяти такі ресурси:
- Податкові і митні збори, які надходять до державного бюджету.
- Дивіденди державних компаній.
- Кошти НБУ (частина чистого прибутку).
- Надходження від ОВДП.
- Місцеві податки і збори.
- Емісія гривні.
- Приватизація.
- Кошти від конфіскації та продажу російських активів.
- Кошти від здачі в оренду державної і комунальної власності.
Однак по жодному з перерахованих пунктів рішення наразі не ухвалено. Тому що немає рішення про загальну кількість осіб, яких пропонується мобілізувати у 2024 році.
Нагадаємо, 30 січня у Раді зареєстрували новий урядовий законопроект про мобілізацію.
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