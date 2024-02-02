Мобілізація ще 400-500 тисяч людей коштуватиме додаткові 720 млрд грн. Про це голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала у подкасті Центру економічної стратегії.

720 мільярдів гривень додаткової потреби на рік - колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і понад 40% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців - дуже нетривіальне завдання.

За словами Підласи, лише на навчання, виплати та одяг мобілізованим необхідно виділити 322 млрд грн, а ще 400 млрд грн - на закупівлю та модернізацію військової техніки.

Нижче наведено приклади, де можна взяти такі ресурси:

Податкові і митні збори, які надходять до державного бюджету. Дивіденди державних компаній. Кошти НБУ (частина чистого прибутку). Надходження від ОВДП. Місцеві податки і збори. Емісія гривні. Приватизація. Кошти від конфіскації та продажу російських активів. Кошти від здачі в оренду державної і комунальної власності.

Однак по жодному з перерахованих пунктів рішення наразі не ухвалено. Тому що немає рішення про загальну кількість осіб, яких пропонується мобілізувати у 2024 році.

Нагадаємо, 30 січня у Раді зареєстрували новий урядовий законопроект про мобілізацію.