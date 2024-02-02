В Україну прибули дві системи протиповітряної оборони, які "збивають усе" - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають все". Про це у вечірньому відеозверненні 2 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.
Нагадаємо, у грудні Норвегія пообіцяла передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон.
Крім пожертви з власних активів, уряд Норвегії також придбає та передасть Україні пакет NASAMS з восьми стартових установок та чотирьох центрів управління вогнем. Стільки ж Норвегія передала Україні на даний момент.
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
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