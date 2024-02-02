Американський мільярдер і співзасновник PayPal Пітер Тіль ($6,2 млрд) фінансуватиме проведення так званої "Олімпіади на стероїдах" (Enhanced Games), де спортсмени зможуть приймати допінг та стероїди. Про це повідомляє New York Post.

Перші змагання можуть відбутися вже 2025 року. Змагання включатимуть п'ять видів спорту - плавання, гімнастику, важку атлетику, легку атлетику та єдиноборства

За задумом Пітера Тіля, учасники зможуть чесно та відкрито вживати допінг впродовж усього турніру. Самі Ігри проходитимуть щорічно за підтримки компанії Enhanced Games, яка досліджує харчові та біологічні добавки.

За словами представників організації, вже 900 атлетів подали заявки на участь у стероїдній Олімпіаді, а змагатися зможуть як спортсмени-професіонали, так і ветерани.

В Enhanced Games вважають, що люди мають право робити вибір щодо свого тіла, не залежати від спортивних федерацій та урядів своїх країн. Втім, деякі фахівці розкритикували ідею, назвавши її "небезпечною для здоров'я та спорту".

Автором проекту є лікар Арон Д'Суза. Цей проект спрямований на сприяння дослідженням харчових добавок та біохаків, які розширюють межі людських можливостей.

Тіль і Д'Суза налаштовані рішуче: вже 17 квітня має відбутися презентація проекту, а влітку мільярдер і лікар відвідають паризьку Олімпіаду, щоб зустрітися з головою МОК Томасом Бахом.

Нагадаємо, Китай вніс допінг до списку кримінальних злочинів.