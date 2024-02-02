Ведучий новин телеканалу ICTV Орест Дрималовський у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що отримав повістку і наступного тижня вступає до лав ЗСУ.

На цьому ставимо крапку. Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Власне це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю затишну улюблену студію, на військову форму. Вже з наступного тижня розпочну свій новий шлях. Тож хочу подякувати вам, глядачам "Вікон" і "Фактів", що залишаєтеся з нами. Прошу вас вірити у Збройні сили, допомагати і ставати до лав. Іншого шляху до перемоги нема.

Орест Дрималовський - ведучий телеканалу СТБ. Він розповів сайту телеканала, що був морально готовим до повістки, і щойно вона надійшла - поїхав до Львова. Адже саме там Орест стоїть на обліку, він пройшов усі етапи перед мобілізацією.

Орест наголошує, що у війні немає нічого хорошого, й зрозуміло, що людина не хоче опинятися у такій ситуації. Утім, він готувався до цього морально, проходив курси з домедичної допомоги та вогневу підготовку. Звісно, цього недостатньо, але він вдосконалюватиме свої навички, щоб бути корисним у війську.

Де саме Дрималовський буде проходити службу, він поки не знає.