Помер Карл Везерс - зірка "Роккі", "Хижака" і "Мандалорця" [ Редагувати ]
Американський актор Карл Везерс, відомий за роллю Апполо Кріда у серії фільмів "Роккі", помер у віці 76 років. У заяві сім'ї йдеться:
Він помер уві сні у четвер, 1 лютого 2024 року. Карл був винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя. Він залишив незабутній слід у кіно, телебаченні, мистецтві та спорті. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером та другом.
Карл Везерс - колишній професійний гравець в американський футбол. Отримав найбільшу популярність за роль боксера Аполло Кріда у перших чотирьох фільмах про Роккі. Він також знявся у більш ніж 70 картинах та серіалах, включаючи "Хижак", "Щасливчик Гілмор" та "Мандалорець".
Карл зіграв Джорджа Ділонна у "Хижаку" - звідти ж відомий мем з Арнольдом Шварценеггером.
За роль Грифа Каргі у серіалі "Мандалорець" Везерса номінували на премію "Еммі" у категорії "Кращий запрошений актор у драматичному телесеріалі".
Карл Везерс
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