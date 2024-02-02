Американський актор Карл Везерс, відомий за роллю Апполо Кріда у серії фільмів "Роккі", помер у віці 76 років. У заяві сім'ї йдеться:

Він помер уві сні у четвер, 1 лютого 2024 року. Карл був винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя. Він залишив незабутній слід у кіно, телебаченні, мистецтві та спорті. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером та другом.

Карл Везерс - колишній професійний гравець в американський футбол. Отримав найбільшу популярність за роль боксера Аполло Кріда у перших чотирьох фільмах про Роккі. Він також знявся у більш ніж 70 картинах та серіалах, включаючи "Хижак", "Щасливчик Гілмор" та "Мандалорець".

Карл зіграв Джорджа Ділонна у "Хижаку" - звідти ж відомий мем з Арнольдом Шварценеггером.

За роль Грифа Каргі у серіалі "Мандалорець" Везерса номінували на премію "Еммі" у категорії "Кращий запрошений актор у драматичному телесеріалі".

Карл Везерс