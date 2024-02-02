Болгарія почала відправляти до України обіцяну сотню старих радянських бронетранспортерів. Про це повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв.

Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес передачі Україні БТРів МВС.

Йдеться про передачу Україні 100 радянських бронетранспортерів. Відповідну угоду в серпні уклало МВС Болгарії та Міноборони України, наприкінці листопада її ратифікував парламент.

Це техніка, яка вироблялася у 1960-70-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз жандармерія) у 1980-х. Ці БТР ніколи не використовувалися, деякі з них є несправними. Болгарія розраховувала на компенсацію з боку США та передачу американської бронетехніки.

Це стане перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Україні безпосередньо, а не через посередників.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на постачання бронетехніки в Україную

Нагадаємо, парламент Болгарії на закритому засіданні 27 вересня ухвалив рішення про передачу Україні дефектних ракет для ЗРК С-300 та набоїв для автоматичної стрілецької зброї.