Велика Британія вперше з 2016 року проведе тестовий запуск балістичної ракети Trident II D5. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела. Запуск проведуть з відремонтованого атомної субмарини HMS Vanguard.

Запуск ракети без бойової частини має відбутися приблизно за 90 км від Східного узбережжя США. Очікується, що ракета пролетить майже 6 000 км і впаде у море між Бразилією та Західною Африкою.

Національне агентство геопросторової розвідки США вже попередило судноплавні компанії про ракетний запуск, який має відбутися до 4 лютого.

30 січня підводний човен HMS Vanguard вирушив з порту Канаверал у штаті Флорида. Як пише The Sun, запланований ракетний запуск "є останньою перешкодою для повернення HMS Vanguard до складу британського флоту" після семирічного ремонту, який коштував 500 млн фунтів стерлінгів.

У ХХІ столітті британські ВМС проводили запуски ракет Trident II D5 п'ять разів. Останній відбувся у 2016 році і був невдалим. Балістичну ракету виробництва американської Lockheed Martin випустили з підводного човна HMS Vengeance. Ракета мала пролетіти 9 000 км, але "небезпечно відхилилася від курсу" і автоматично самоліквідувалася.

У листопаді 2023 року The Sun повідомила, що атомний підводний човен типу Vanguard з балістичними ракетами Trident 2 ледь не потонув. Причиною став вихід з ладу датчиків, які показують глибину. На борту було 140 осіб, ніхто не постраждав.

У березні 2021 року влада Великої Британії представила Комплексний огляд оборонної та зовнішньої політики країни, розрахованої до 2030 року. Головною прямою загрозою безпеці країни в документі було названо росію. Як одна з відповідей Лондон планує майже в півтора рази збільшити ядерний потенціал королівства.

Нагадаємо, на початку 2024 року Британія успішно випробувала лазерну зброю проти повітряних цілей.