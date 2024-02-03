Литва передала Україні нову партію озброєння у рамках військової допомоги. ЗСУ отримали тисячі снарядів для ручних гранатометів Carl Gustaf. Про це повідомило міністерство оборони Литви.

Литва залишається непохитною у своїй військовій підтримці України. Сьогодні литовська армія доставила системи детонації та тисячі набоїв для протитанкових гранатометів. Наше зобов'язання підтримувати Україну - це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи.

Крім тисяч снарядів для протитанкових гранатометів GrG48 Carl-Gustaf, Україна також отримала системи дистанційного підриву RISE-1.

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив:

Значна частина нашої останньої підтримки спрямована на очолювану Литвою коаліцію з розмінування в Україні.

Військова підтримка України з боку Литви вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.

Гранатомет Carl-Gustaf

Нагадаємо, що Литва запускає регулярний вантажний поїзд в Україну.