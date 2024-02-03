Литва передала Україні тисячі боєприпасів для гранатометів Carl-Gustaf [ Редагувати ]
Литва передала Україні нову партію озброєння у рамках військової допомоги. ЗСУ отримали тисячі снарядів для ручних гранатометів Carl Gustaf. Про це повідомило міністерство оборони Литви.
Литва залишається непохитною у своїй військовій підтримці України. Сьогодні литовська армія доставила системи детонації та тисячі набоїв для протитанкових гранатометів. Наше зобов'язання підтримувати Україну - це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи.
Крім тисяч снарядів для протитанкових гранатометів GrG48 Carl-Gustaf, Україна також отримала системи дистанційного підриву RISE-1.
Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив:
Значна частина нашої останньої підтримки спрямована на очолювану Литвою коаліцію з розмінування в Україні.
Військова підтримка України з боку Литви вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.
Гранатомет Carl-Gustaf
Нагадаємо, що Литва запускає регулярний вантажний поїзд в Україну.
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