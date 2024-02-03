Ворог атакував Україну 14 "Шахедами" та 2 ракетами: скільки цілей збили [ Редагувати ]
У цю ніч, 3 лютого, російські загарбники випустили 14 дронів-камікадзе типу "Шахіди" та влаштували атаку за допомогою двох керованих авіаційних ракет Х-59 по території України. Захисні сили та засоби протиповітряної оборони Збройних Сил України успішно ліквідували 9 безпілотників противника. Про це повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що "Шахеди" війска рф запускали з напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ (рф),
- Чауда (Крим),
- а авіаційні ракети - з Бєлгородської області.
Особливості атаки
Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Робота ППО
Мобільними вогневими групами було знищено 9 ворожих безпілотників. Дрони противника збивали у межах:
- Дніпропетровської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Житомирської областей.
Нагадаємо, російська сторона використовує ситуацію з падінням літака Іл-76 як засіб для уповільнення передачі Україні систем протиповітряної оборони.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
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