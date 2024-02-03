У цю ніч, 3 лютого, російські загарбники випустили 14 дронів-камікадзе типу "Шахіди" та влаштували атаку за допомогою двох керованих авіаційних ракет Х-59 по території України. Захисні сили та засоби протиповітряної оборони Збройних Сил України успішно ліквідували 9 безпілотників противника. Про це повідомляється у Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що "Шахеди" війска рф запускали з напрямків:

Приморсько-Ахтарськ (рф),

Чауда (Крим),

а авіаційні ракети - з Бєлгородської області.

Особливості атаки

Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Робота ППО

Мобільними вогневими групами було знищено 9 ворожих безпілотників. Дрони противника збивали у межах:

Дніпропетровської,

Одеської,

Миколаївської,

Житомирської областей.

Нагадаємо, російська сторона використовує ситуацію з падінням літака Іл-76 як засіб для уповільнення передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.