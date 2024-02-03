Зима змішається з весною: прогноз погоди на 3 лютого [ Редагувати ]
3 лютого в Україні прогнозуються опади у вигляді дощу зі снігом. Незважаючи на це, температура вдень підніметься до 8° тепла, що може вказувати на весняні тенденції.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Вдень в Україні мокрий сніг та дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура вдень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.
В Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.
В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого "метеоролога". За традицією, бабак віщує настання весни, проте насправді свято має глибший сенс.
Харківський бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні.
по темі
За прогнозами українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 27 січня, в усіх областях очікується мокрий сніг, іноді з дощем
У четвер, 25 січня, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер
У пʼятницю, 19 січня, в Україні прогнозується тепла погода в деяких регіонах, де температура може піднятися до +10...+12°
Львівський гідрометцентр попереджає, що на Львівщині протягом найближчих днів очікується збереження ожеледиці на дорогах
Попри погоду за вікном вже хочеться потроху готуватись до весни, часу, коли не лише природа оживає, але хочеться свіжих ідей для стилю та манікюру, зокрема