3 лютого в Україні прогнозуються опади у вигляді дощу зі снігом. Незважаючи на це, температура вдень підніметься до 8° тепла, що може вказувати на весняні тенденції.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень в Україні мокрий сніг та дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.

В Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого "метеоролога". За традицією, бабак віщує настання весни, проте насправді свято має глибший сенс.

Харківський бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні.