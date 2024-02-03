На Чорному та Азовському морях зафіксовано виведення трьох кораблів російської ворожої флотилії. У Середземному морі також присутній один корабель, який володіє здатністю нести крилаті ракети "Калібр".

Про це свідчить допис Військово-морських сил України в Facebook.

Так, у Чорне море виведені 2 ворожих кораблі, а в Азовському - один.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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