На ранок суботи, 3 лютого, втрати росії у війні в Україні складають 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили 10 танків та 15 дронів противника.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 387940 (+880) осіб ліквідовано;

танків - 6341 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11805 (+13) од.;

артилерійських систем - 9300 (+26) од.;

РСЗВ - 979 (+1) од.;

засоби ППО - 663 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15) од.;

крилаті ракети - 1846 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од.;

спеціальна техніка - 1473 (+3) од.

В Україні на фронті протягом доби сталося 77 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурми Авдіївки та прилеглих населених пунктів Донецької області.