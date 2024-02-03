Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок суботи, 3 лютого, втрати росії у війні в Україні складають 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили 10 танків та 15 дронів противника.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 387940 (+880) осіб ліквідовано;
- танків - 6341 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 11805 (+13) од.;
- артилерійських систем - 9300 (+26) од.;
- РСЗВ - 979 (+1) од.;
- засоби ППО - 663 од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15) од.;
- крилаті ракети - 1846 од.;
- кораблі/катери - 24 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од.;
- спеціальна техніка - 1473 (+3) од.
В Україні на фронті протягом доби сталося 77 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурми Авдіївки та прилеглих населених пунктів Донецької області.
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