Російські війська знову атакували Кривий Ріг в Дніпропетровській області за допомогою дронів-камікадзе, спрямовуючи їх на об'єкт енергетики. Це спричинило аварійні відключення електроенергії в місті, що може призвести до перебоїв із світлом та зв'язком.

Про це свідчить повідомлення голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай.

Крім того, частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне.

Раніше ми писали про те, що ворог атакував Україну 14 "Шахедами" та 2 ракетами.