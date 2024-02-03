Канада може передати Україні ракети CRV7 [ Редагувати ]
Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7. Канадський уряд планував їх утилізувати. Про це повідомляє CBC.
Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.
Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету.
Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.
У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає у тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.
Нагадаємо, що рф вивела у Середземне море носій "Калібрів".
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