Пожежа на підстанції, мічто без світла: подробиці атаки рф на Кривий Ріг [ Редагувати ]
3 лютого в Україні внаслідок російського обстрілу дронами-камікадзе виникла пожежа на підстанції "Укренерго". Сталася аварія на одному з об'єктів генерації, що призвело до відключення електропостачання для 7,5 тисяч абонентів. Про це повідомляє Міненерго та ДТЕК.
У ніч на 3 лютого ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області.
Внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". Також через обстріл були тимчасові порушення у роботі одного з об’єктів генерації електроенергії.
Крім того, за даними відомства, сталися відключення повітряних ліній електропередачі, атака призвела до відключень споживачів.
Станом на 7:30 ранку без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів у м. Кривий Ріг. Критична інфраструктура заживлена.
Як додали в ДТЕК, ворог вночі атакував теплоелектростанцію компанії.
Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, що російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе.
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