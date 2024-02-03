3 лютого в Україні внаслідок російського обстрілу дронами-камікадзе виникла пожежа на підстанції "Укренерго". Сталася аварія на одному з об'єктів генерації, що призвело до відключення електропостачання для 7,5 тисяч абонентів. Про це повідомляє Міненерго та ДТЕК.

У ніч на 3 лютого ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". Також через обстріл були тимчасові порушення у роботі одного з об’єктів генерації електроенергії.

Крім того, за даними відомства, сталися відключення повітряних ліній електропередачі, атака призвела до відключень споживачів.

Станом на 7:30 ранку без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів у м. Кривий Ріг. Критична інфраструктура заживлена.

Як додали в ДТЕК, ворог вночі атакував теплоелектростанцію компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе.