В Сумській області заборонили рух дорогами в прикордонні [ Редагувати ]
У Сумській області введено обмеження на рух автомобілів вздовж прикордонних ділянок доріг. Нова міра стосується особливо 5-кілометрової смуги від кордону з російською федерацією. Це рішення призначено для забезпечення безпеки та контролю в рамках заходів національної безпеки та оборони. Про це повідомляє Сумська ОВА.
На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України.
Список доріг:
- Рижівка - Будки;
- Будки - Іскрисківщина;
- Безсалівка - Іскрисківщина;
- Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;
- Павлівка - Катеринівка - Ободи;
- Ободи - Степне - Перше Травня;
- Степне - Перше травня - Костянтинівка;
- Кіндратівка - Андріївка;
- Андріїівка - Олексіївка;
- Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;
- Миропілля - Миропільське;
- Миропільське - Проходи - Тур’я;
- Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;
- Тур’я - Степок;
- Угроїди - Степок;
- Михайлівське - Степок;
- Покровське - Степок;
- Покровка - Михайлівка;
- Покровка - Попівка - Високе;
- Покровка - Краснопілля;
- Рясне - Майське - Мезенівка;
- Порозок - Попівка;
- Олександрівка - Пономаренки.
На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:
- з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;
- з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.
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