У Сумській області введено обмеження на рух автомобілів вздовж прикордонних ділянок доріг. Нова міра стосується особливо 5-кілометрової смуги від кордону з російською федерацією. Це рішення призначено для забезпечення безпеки та контролю в рамках заходів національної безпеки та оборони. Про це повідомляє Сумська ОВА.

На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України.

Список доріг:

Рижівка - Будки;

Будки - Іскрисківщина;

Безсалівка - Іскрисківщина;

Іскрисківщина - Волфине - Шпиль - Павлівка;

Павлівка - Катеринівка - Ободи;

Ободи - Степне - Перше Травня;

Степне - Перше травня - Костянтинівка;

Кіндратівка - Андріївка;

Андріїівка - Олексіївка;

Біловоди - Водолаги - Новомиколаївка;

Миропілля - Миропільське;

Миропільське - Проходи - Тур’я;

Миропілля - Миропільське - Великий Прикіл;

Тур’я - Степок;

Угроїди - Степок;

Михайлівське - Степок;

Покровське - Степок;

Покровка - Михайлівка;

Покровка - Попівка - Високе;

Покровка - Краснопілля;

Рясне - Майське - Мезенівка;

Порозок - Попівка;

Олександрівка - Пономаренки.

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;

з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

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