Прикордонники вдарили по позиції окупантів у Херсонській області: відео атаки [ Редагувати ]
Українські прикордонники вдарили по позиції окупантів на півдні України. Захисники показали відео бойової роботи.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
На опублікованих відео зафіксована бойова робота прикордонників у Херсонській області. Захисники атакували позицію російських загарбників за допомогою FPV-дрона.
російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Але вона не допомогла.
На відео помітно, що після влучання дрон стався вибух.
Раніше ми писали про те, що HIMARS вразив школу російських операторів дронів на полігоні під Іловайськом.
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