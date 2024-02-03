На НПЗ "Лукойл" у Волгограді стався вибух: з'явилося відео [ Редагувати ]
росіяни заявляють, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Красноармійському районі Волгограда. Пропагандистські ЗМІ показали відео моменту вибуху.
Про це повідомляють росЗМІ.
Автор відео стверджує, що кадри були зняті в селищі Малі Чапурніки Світлоярського району, за п'ять кілометрів від заводу "Лукойл", де стався вибух.
У мережі пишуть, що дрони атакували "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Після вибухів там спалахнула пожежа.
Зазначається, що цей НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі росії. Потужність заводу складає 14,8 млн тонн.
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