росіяни заявляють, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Красноармійському районі Волгограда. Пропагандистські ЗМІ показали відео моменту вибуху.

Про це повідомляють росЗМІ.

Автор відео стверджує, що кадри були зняті в селищі Малі Чапурніки Світлоярського району, за п'ять кілометрів від заводу "Лукойл", де стався вибух.

У мережі пишуть, що дрони атакували "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Після вибухів там спалахнула пожежа.

Зазначається, що цей НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі росії. Потужність заводу складає 14,8 млн тонн.

Раніше ми писали про те, що HIMARS вразив школу російських операторів дронів на полігоні під Іловайськом.