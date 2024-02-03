Мілош Бикович втратив роль у серіалі HBO "Білий лотос" [ Редагувати ]
Сербський актор Мілош Бикович не братиме участі у зйомках третього сезону серіалу американського каналу HBO "Білий лотос". Про це повідомило видання Deadline.
Американський канал HBO відмовився від співпраці з Биковичем, який мав зіграти в "Білому лотосі" епізодичну роль інструктора з йоги з росії. Наразі фрагменти за участю цього персонажа будуть перероблені.
HBO припинив роботу з актором після того, як наприкінці січня участь Биковича у серіалі розкритикувало МЗС України. У відомстві тоді заявили, що актор підтримував росію від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Крім того, МЗС опублікувало ролик, у якому стверджується, що Бикович брав участь у телезйомках, які проходили в окупованому Криму і знімався у фільмах російських пропагандистів. Deadline пише, що публічних даних про те, що Бикович війну проти України, немає.
Після початку російського вторгнення в Україну Бікович опублікував у Instagram пост з дитячими спогадами про війну в його рідній Сербії та білим квадратом. "Хотілося б, щоб війн не було", - написав актор. Артисти, які виступили проти російського вторгнення в Україну, водночас публікували пости з чорним квадратом.
Після того, у нього відібрали роль, Бикович написав у Instagram, що його участь у проекті "стала неможливою через причини, що виходять за рамки творчості, оскільки я не готовий змінювати свої принципи".
Актор заявив, що проти нього ведеться "цілеспрямована інформаційна кампанія", а "зовнішні обставини" починають впливати на творчі рішення, що, на думку Биковича, призводить до "урочистості абсурду та поразки мистецтва".
Мілош Бикович відомий за головною роллю у фільмі "Холоп" режисера Клима Шипенка, який вийшов у 2019 році. Того ж року Бикович повідомив, що Україна заборонила йому в'їзд до країни. У 2021 році актор отримав російське громадянство. 1 січня 2024 року в прокат вийшов фільм "Холоп 2" з Биковичем у головній ролі.
Бикович мав з'явитися у "Білому лотосі" вперше. У 2022 році серіал отримав премію "Еммі" у номінації "Кращий міні-серіал". Прем'єру третього сезону заплановано на 2025 рік.
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