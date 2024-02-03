Вночі в центрі Афін спрацював саморобний вибуховий пристрій біля Міністерства праці та соціального захисту. Ніхто не постраждав, але будівлі завдали збитків, повідомляє місцева газета Kathimerini.

Бомба вибухнула о 1:29 за місцевим часом (збігається з київським часом). За 40 хвилин до вибуху до редакції зателефонував невідомий та попередив, що біля будівлі міністерства закладено вибуховий пристрій.

Район оточила поліція. Внаслідок вибуху будівлі було завдано матеріальних збитків, подробиці не наводяться. Відповідальність за вибух взяло на себе анархістське угруповання "Революційна класова самооборона". Антитерористична служба Греції проводить розслідування.

У червні 2023 року правляча в Греції консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса здобула перемогу на повторних парламентських виборах, здобувши абсолютну більшість у парламенті. Після цього Міцотакіс пообіцяв грекам "кінець невизначеності та початок ери стабільності".

Нагадаємо, наприкінці січня Греція схвалила передачу Україні застарілої радянської зброї.