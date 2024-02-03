В Афінах біля Міністерства праці вибухнула бомба [ Редагувати ]
Вночі в центрі Афін спрацював саморобний вибуховий пристрій біля Міністерства праці та соціального захисту. Ніхто не постраждав, але будівлі завдали збитків, повідомляє місцева газета Kathimerini.
Бомба вибухнула о 1:29 за місцевим часом (збігається з київським часом). За 40 хвилин до вибуху до редакції зателефонував невідомий та попередив, що біля будівлі міністерства закладено вибуховий пристрій.
Район оточила поліція. Внаслідок вибуху будівлі було завдано матеріальних збитків, подробиці не наводяться. Відповідальність за вибух взяло на себе анархістське угруповання "Революційна класова самооборона". Антитерористична служба Греції проводить розслідування.
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