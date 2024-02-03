Синод Православної церкви України постановив вилучити з церковного календаря день пам'яті святого князя Олександра Невського. Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

Вилучити з Церковного календаря Православної Церкви України день пам’яті блгв. кн. Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада.

Замість нього 23 листопада у ПЦУ вирішили святкувати пам'ять іншого Олександра - першоначальника обителі "Невсипущих" (бл. 430), день пам'яті якого зазвичай відзначається 7 березня.

Олександр Невський (1221-1263) - давньоруський князь Володимирський, Київський та Новгородський з династії Рюриковичів. Увійшов в історію як переможець шведської армії у Невській битві у 1240 році та військ Тевтонського ордену у битві на Чудському озері у 1242 році (Льодове побоїще).

Був зарахований Російською православною церквою до лику святих у 1547 році, 23 листопада відзначається день його поховання у Володимирі.