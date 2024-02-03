Картину, написану учасниками гурту The Beatles під час концертного туру в Японії, продали на торгах аукціонного будинку Christie's. Вартість лоту склала $1,74 млн, повідомила японська газета Yomiuri.

Аукціон відбувся 1 лютого. Картина розміром 54 см заввишки та 78 см завширшки виконана в стилі абстракціонізму. Музиканти написали її аквареллю на традиційному японському папері васі у перервах між концертами в Токіо влітку 1966 року. Спочатку картина не мала назви, але пізніше вона стала відома як "Образи жінки".

З міркувань безпеки учасники рок-гурту у ті дні у вільний від концертів час рідко могли залишати готель, тому й розважались написанням картини. За даними Christie's, це єдина картина, у створенні якої брали участь усі четверо учасників The Beatles.

Christie's з 21 лютого розпочне серію аукціонів сера Елтона Джона, який виставив на продаж майже 900 предметів та витворів мистецтва зі свого колишнього пентхауса в Атланті. Загальна сума продажів оцінюється у $10 млн.

Гурт The Beatles проіснував з 1960 по 1970 рік, після чого розпалася, а кожен з чотирьох музикантів розпочав власну кар'єру. Зараз з "бітлів" живі Пол Маккартні (81) та Рінго Старр (83).

Джона Леннона застрелили у 1980 році в Нью-Йорку фанатом, а Джордж Харрісон помер у 2001 році після довгої боротьби з раком.