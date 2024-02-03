Україна та Канада - на фінішній прямій щодо гарантій безпеки. Про таке заявила очільниця МЗС Канади Мелоні Жолі під час візиту до Києва. Це було вчора.

Також нашу столицю напередодні відвідав чинний Голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг. За цими візитами чатувала наша Мар'яна Марків і далі розкаже деталі.

Питання повернення українських дітей, військова допомога, санкції проти росії та звісно ж - гарантії безпеки. Такі результати вже 4-го візиту в Україну глави МЗС Канади Мелані Жолі. Країна підтримує нашу державу і у двосторонньому форматі, у "Групі семи", "Групі двадцяти" і в прагненнях до НАТО. Підкреслив на спільній пресконференції очільник української дипломатії Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Сьогодні ми говорили про політику, про економіку. Чекаємо на ратифікацію доповнень до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, працюємо над питанням використання заморожених активів рф в інтересах відновлення України. Також говорили про нові раунди санкцій проти росії і про реалізацію Формули миру Президента Зеленського, де Канада співголовує у четвертому пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

Щодо гарантій безпеки - то договір України з Канадою вже на фінішній прямій, - запевняє Мелані Жолі.

Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади:

Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як росія. Тому Канада мусить допомагати й надалі. Ця підтримка у тім числі міститиме й наші зобов'Язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань. Ми надали допомоги на 9 з половиною млрд. Зокрема 2,4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

І це - ще не все:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Продовжуємо працювати і над отриманням систем ППО, й іншої зброї, якою нам може допомогти Канада.

Практичним результатом візиту канадського міністра до України став запуск Міжнародної коаліції з питань повернення Українських дітей у співголовуванні України та Канади. Це об'єднання налічує 278 країн-учасниць. Вони сприятимуть у пошуку депортованих росією українських дітей, розроблятимуть механізми їхнього повернення та братимуть участь у "відповідних дипломатичних переговорах". Питання незаконного вивезення неповнолітніх у рф українська влада обговорювала і з новим головою ОБСЄ. Напередодні міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг приїхав до Києва та зустрівся з Президентом Зеленським.

Володимир Зеленський, Президент України:

Одне з питань в гуманітарній кризі, яку росія принесла в Україну - це депортовані українські діти. Один з пунктів формули миру і зараз я спілкуюся з вами і як з головою ОБСЄ і звертаюся до вас як до міністра, щоби ОБСЄ сфокусувалося на цьому питанні, це дуже важливо....

Чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти.