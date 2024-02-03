Суд ООН схвалив рішення про юрисдикцію в справі України проти росії стосовно конвенції про геноцид. Справу розглядатимуть далі по суті. Мова йде про позов, який Київ подав на країну-агресорку після повномасштабного вторгнення. Тоді росія використала Конвенцію про геноцид людей на Донбасі як привід для нападу на нашу країну. Що, зрештою, вирішив суд - докладно розкаже Ірина Іванова.

Свій позов проти росії Україна оформила на третій день після широкомасштабного нападу росії. У зверненні в ніч проти 24 лютого 2022 року президент країни-агресорки путін обґрунтував бойові дії тим, що Україна нібито вісім років проводила геноцид відносно населення Донбасу. А отже, росія зловжила своїми правами та порушила зобовʼязання за міжнародною Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Російські юристи згодом у суді запевняли, що слова їхнього резидента - лише риторичний зворот і справа загалом не стосується юрисдикції цієї установи. Суд розглянув ці заперечення.

Джоан Доног'ю, голова Міжнародного суду ООН:

Подання "В" у параграфі 178 Меморандуму України входить до юрисдикції Суду, і позов, який міститься в ньому, є прийнятним. Тому на наступному етапі провадження Суд розгляне його по суті.

У попередньому рішенні в цій справі від березня 2022 суд став на бік України та зобовʼязав росію негайно припинити вторгнення. Держава-агресорка стверджувала, ніби ця установа не має законного права ухвалювати таке рішення. Але і цей аргумент суд відкинув, залишивши своє зобовʼязання чинним. Водночас частину тверджень України відхилено. Зокрема про те, що застосування сили з боку росії під час нападу та визнання псевдореспублік ДНР та ЛНР суперечать Конвенції про геноцид. Такої компетенції у суду немає - йдеться у рішенні. Попри це, українська команда називає юридичний раунд успішним.

Антон Кориневич, представник України в Міжнародному суді ООН:

Ми вважаємо, що це перемога України. І ми й далі працюватимемо над справою, доки вона не перейде до розгляду по суті. Важливо, що суд вирішить питання про те, що Україна не повинна відповідати за якийсь міфічний геноцид, який, за хибними твердженнями російської федерації, нібито вчиняє з 2014 року на Донбасі.

Україну в цій справі підтримали ще 32 країни. Це 26 держав з Євросоюзу, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія.

Рішення суду ООН є обовʼязковими, їх неможливо оскаржити в інших інстанціях. Водночас цей суд не має механізму, яким би змусив країну свої рішення виконувати. Утім, остаточний вердикт на користь України в цій справі відкриє шлях до подальших позовів проти росії, зокрема, про виплату репарацій.