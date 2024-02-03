Кріобанки та медичні клініки не можуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових. А Верховна Рада до кінця березня проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат, фракція "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Це законодавча колізія... По-перше, ніхто, ні одна клініка не має утилізовувати біоматеріал наших загиблих героїв і такого права їм ніхто не надавав. Ніхто не збирається знищувати їхній біоматеріал. По-друге, в назві закону іде мова про порушення репродуктивних функцій у разі травм, у разі поранень. Тому в цьому законі все, що стосується наших військовослужбовців для зберігання біоматеріалу на предмет запліднення, все врегульовано.

Цей закон мав прийматись після закону про допоміжні репродуктивні технології, які якраз і регулювали постмортальне запліднення. У зв'язку з тим, що Рада не проголосувала перший закон, у другому відбулася юридична колізія. Ця колізія пов'язана з тим, що якщо людина загинула, то всі доручення, які вона надала при житті, вони є недійсними. Це 281 стаття Цивільного кодексу України.

Саме зараз - і це і планувалося, зміни до Цивільного кодексу готові, щоб наші герої, їхні родини, їхні дружини могли мати можливість зберегти біоматеріал навіть після їх загибелі. Але це не медичний закон, а зміни до закону про медичний кодекс.

Відбулися вже два засідання комітетів - правового і соціального захисту, де вже підтримані ці зміни, і вони найближчим часом будуть проголосовані у Верховній Раді... Будемо так казати - зрада відміняється, вона і не планувалася", - заявив Радуцький.