У п'ятницю, 2 лютого, поблизу села Михалин колишнього Березнівського району на Рівненщині сталася смертельна ДТП, у якій загинули четверо людей. Про це повідомила поліція Рівненської області.

На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 30-річного жителя Клесова.

Васлідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки - 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні.

Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

Згодом стало відомо, що загиблі - багатодітні батьки. Сиротами залишилися 23 дитини. Про це повідомило "Радіо Трек".

За словами знайомої загиблих, Надії Фаєнко, загинули батьки двох багатодітних сімей. Цього фатального дня, за її словами, вони їхали на служіння.

За інформацією Надії, в одній родині 14 дітей залишилися круглими сиротами, а в іншій - 9. За життя ще однієї жінки, матері чотирьох діток, борються медики.