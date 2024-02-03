Реєстрація кандидатів на президентські вибори у росії - на фінішній прямій. Претенденти на крісло очільника Кремля вже здали до ЦВК підписи громадян за своє висування. І тепер за десять днів виборча комісія має винести вердикт. Хто ж з претендентів має право змагатися із путіним? Опинитися у цьому списку плекає надії Борис Надєждін. Несистемний кандидат, що критикує президента росії і у разі перемоги обіцяє першим указом зупинити війну проти України.

Хто ж такий цей Надєждін? І чи дійсно він незалежний кандидат? З'ясовувала Ольга Жидецька.

Кандидат у президенти росії від партії "Громадянська ініціатива" Борис Надєжнін приніс до ЦВК підписи за своє висування.

Борис Надєждін, кандидат у президенти рф, країни-агресорки:

Ось тут стоять коробки, в яких 105 тисяч підписів громадян росії. Наголошую, зібрані на території російської федерації, бо ще за нас багато десятків тисяч людей підписалися за межами росії, громадян росії. Ці підписи сюди не принесли, але ми їх окремо перерахуємо.

Він - єдиний кандидат, що будує свою кампанію на відвертій критиці чинного президента країни-агресорки.

Борис Надєждін, кандидат у президенти рф, країни-агресорки:

Я два місяці тому написав текст - називається Маніфест Надєждіна. Він починається буквально такими словами. "Я йду на вибори як принциповий противник політики чинного президента. Розпочавши спеціальну воєнну операцію, путін припустився фатальної помилки."

Тож першими указами на посаді очільника росії - у разі своєї перемоги - Надєждін називає припинення війни проти України та звільнення політв'язнів у рф. І ці ідеї відгукнулися багатьом росіянам.

Щоби залишити підпис на підтримку політика, по всій країні до його штабів вишикувалися довжелезні черги.

Марія Фельдман, жителька Москви:

Я вважаю, зараз він найкращий вибір із можливих. Він - за свободу права вибору, він - за свободу слова і за мирне небо над головою.

Сергій Ясинський, житель Москви:

Я прийшов висловити свою позицію. Антивоєнну. Це - я переконаний - єдиний спосіб заявити про це.

Костянтин Філін, житель Москви:

Найголовніше, що зараз відбувається в нашій країні - це конфлікт з Україною. І Надєждін нібито є тією людиною, яка планує цей конфлікт зупинити.

Хто ж він - сміливець, що кидає виклик путіну? Свою кар'єру Надєждін розпочав поряд із Борисом Нємцовим. Тоді - на початку 2000-них, вони, до речі, путіна підтримували. Однак, згодом змінили погляди. Серед найбільших досягнень політика - депутатство у Держдумі та кілька спроб балотуватися на різні посади від партій-попутників. Нині ж, за останніми соцопитуваннями, рейтинг Надєждіна стрімко росте, уже набрав 10% і суттєво випередив усіх інших конкурентів путіна. Щоправда у чинного президента країни-агресорки - 80%.

Борис Надєждін, кандидат у президенти рф, країни-агресорки:

Чесно кажучи, коли я сказав влітку на засіданні Центрвиборчкому, що я в президенти піду - це був радше виклик і в якомусь сенсі жест відчаю. … Але під час кампанії усе пішло абсолютно дивовижним чином. І якоїсь миті раптом виявилося, що це абсолютно серйозна заявка на перемогу - я би сказав - за такої шаленої підтримки.

Однак політологи щодо такого оптимізму скептичні.

Тарас Загородній, політолог:

В концтаборі виборів не може бути за визначенням. Це все - Надєждін, Собчак на минулих президентських виборах - це все розводки. Це політтехнологія, головна мета якої показати, що в росії існує демократія - це раз. Друге - підняти явку. Це дуже важливе питання для Кремля. Тому що для путіна не достатньо перемогти з відсотком 50 навіть 60, навіть 70%. В авторитарному режимі потрібно приблизно 80%. Тому що путін хоче щиру перемогу.

А ще аналітики звертають увагу на нібито антивоєнну риторику Надєждіна. Політик, прикриваючись суворим дотриманням законів рф, не говорить про повернення загарбаних українських територій.

Борис Надєждін, кандидат у президенти рф, країни-агресорки:

Вирішення проблем я бачу у тому, щоби стати президентом, у тому, щоби почати мирні переговори з Україною, де й доведеться домовлятися, де пройде кордон. Це будуть дуже важкі перемови. Говорити доведеться не тільки з Україною, говорити доведеться з коаліцією західних лідерів. Є тільки одна відмінність - з путіним вони навряд чи будуть розмовляти. А зі мною будуть.

Тим часом, незалежні російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, кажуть: спочатку безнадійного, як тоді здавалося, Надєждіна у Кремлі вирішили пропустити на вибори, щоби розбавити ліберальним кандидатом стару гвардію технічних спаринг-партнерів путіна. Однак нині ситуація вийшла з-під контролю. І надмірна популярність конкурента неабияк дратує комаду президента. Тож, політика можуть просто не зареєструвати до виборів. ЦВК вже заявила про наявність порушень у підписах на його підтримку.

Микола Булаєв, заступник голови ЦВК росії, країни-агресорки:

Коли ми бачимо десятки і не один десяток людей,яких на цьому світі вже немає, а вони дали підпис, виникає питання про чистоплотність зокрема етичних норм збирачів підписів. Ну і певною мірою кандидат до цього причетний.

Про результати перевірки підписів Бориса Надєждіна поінформують у понеділок. Якщо у реєстрації відмовлять він планує позиватися до ЦВК, хоч і розуміє марність цієї справи.