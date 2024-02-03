Після урочистостей, які організували працівники госпіталю, наречені знову повернуться до лікарняної палати.

Весілля у шпиталі: на Рівненщині поранений воїн із Сумщини побрався з дівчиною із Одеси. Ярослав і Тетяна познайомилися в соцмережах. Улітку 23-го хлопця тяжко поранили. З того часу Тетяна не відходить від свого Героя. З коханим - по лікарнях і шпиталях. В одному з них пара вирішила зареєструвати шлюб.

Поправляє макіяж та зачіску. Тетяна готується до власного весілля. Просто у коридорі шпиталю.

У таких умовах не знайдеш ніде білої сукні. Тим паче в такому маленькому містечку, якось вихід знайшли в такому плані.

Коханий Тетяни вже два місяці на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. І дівчина не відходить від свого Героя.

Ярославу - 23. Тяжке поранення боєць отримав торік улітку, коли з бригадою штурмували позиції ворога на Запорізькому напрямку.

Ярослав, військовослужбовець ЗСУ:

Прильот був біля мене і так сталося, що потрапив у спину, спинний мозок поранило. Я вобще не міг ворушитися, тоїсть рухів у мене не було.

Тетяна, наречена Ярослава:

В шоці була канєшно. Ну лікарі нічого не могли сказати. Був стан важкий стабільний. Головне, що живий.

Вже понад пів року боєць на реабілітації. Ярослав тільки нещодавно зміг сісти у візок. Медики роблять усе, аби він знову зміг рухатися.

Ярослав, військовослужбовець ЗСУ:

Зараз відчуваю праву сторону - ногу відчуваю праву, є трошки рухи в ногах. Руки працюють, пальці не працюють.

Ярослав і Тетяна познайомилися три роки тому в соцмережі. Він - з Сумщини, вона - з Одеси. Вперше побачилися через півроку. І закохалися.

Люблю (сміється і витирає сльози). Він дуже добра людина, він вот любить воспринімає таку яка я є. Він не шукає в мені змін.

Мріяли побратися раніше, та на заваді стала війна.

Тетяна, наречена Ярослава:

Ми подавали заяву, коли він уже пішов на службу вже під час війни. Він приїхав, ми пішли подали заяву. Його не змогли відпустити і він не приїхав. Такі обставини склалися, що получив травму.

Тож узаконити стосунки вирішили у шпиталі. Замість зали урочистих церемоній шлюб беруть у кабінеті лікаря.

- Чи готові Ви, Ярославе, все життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Тетяни? - Так. Чи готові Ви, Тетяно, все життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Ярослава? - Так.

Обмінюються обручками та стають на весільний рушник. І скріплюють шлюб підписами та поцілунками.

Я дуже радий, що ця подія сталася в моєму житті.

За гостей - медики, журналісти та пацієнти шпиталю. У такий день у медзакладі можна і трохи шампанського.

Уперше в нашому закладі одруження. Ми дуже раді всі. Безмежно любимо і поважаємо. Дякую за захист.

Це в започаткування від нас спільного сімейного бюджету. Нарешті він у Вас вже спільний буде. Так що хай щастить. Щастя добра і миру - головне. Дякуємо.

Молодята - щасливі, хоча й знають, що пройти ще треба чимало випробувань. На Ярослава чекає тривала реабілітація.

Звісно, буде важко ну ми уже сім місяців пройшли цей шлях, ну далі якось справимось.

Після урочистостей, які організували працівники госпіталю, наречені знову повернуться до лікарняної палати.