У Кривому Розі енергетики заживили більшість абонентів, електротранспорт працює - ОВА (відео) [ Редагувати ]
У Кривому Розі вже заживили більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів.
Відновили електропостачання лікарень і транспорту. Запустили комунальники і понад два десятки котелень. Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла залишається понад 1300 будинків.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.
"Ситуація повністю контрольована, енергетикам вдалося заживити більшість абонентів. Якщо дивитися по тій ситуації, яка є наразі, то 2,5 тисячі людей залишаються без світла, але енергетики продовжують працювати. Заживлені всі лікарні, всі котельні. 1300 абонентів без тепла, але ми працюємо у цьому напрямку....
Після минулоріччя ми готові до будь-яких сценаріїв. Всі на місцях і всі готові. Критична інфраструктура у нас заживлена альтернативними джерелами, у всіх лікарнях практично маємо свердловини, щоб забезпечувати водою, генератори працюють.
По сьогоднішній ситуації можемо бачити, що десь о 7:30 почались відключення лікарень, але підживили генераторами, потім зробили графіки відключень і все відпрацювали якомога краще. 200 пунктів незламності є лише в Кривому Розі, де є все необхідне...
Рух електротранспорту повністю відновлений, транспортного колапсу немає", - заявив Володимир Орлов. , - заявив Володимир Орлов.
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