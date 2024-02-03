Кожен, хто приїздить подивитися на свою хату, мріє тут і лишитися.

Жителі села Руські Тишки, що під Харковом, нарешті зі світлом. На повернення електрики люди чекали там майже два роки. Село від окупантів звільнили ще в травні 2022-го. Однак спершу через обстріли, а потім через сильну замінованість енергетики не могли взятися за відновлення. Світлана Шекера розкаже деталі.

З Руських Тишків російських солдат вигнали у травні 2022-го. Потім місцеві пережили ще ціле літо потужних обстрілів. Відійшовши, окупанти безупинно гатили по селу.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Звідси, з Руських Тишків, до російського кордону, трохи більше 20-ти км, село нещадно обстрілювалося, тож через великі руйнування та високу замінованість у селі 2 роки не могли відновити енергопостачання.

Місцеві кажуть, хоч і повернулися до своїх напівзруйнованих будинків, та жити було дуже важко.

Ніна Сорока, жителька села Руські Тишки:

Нам давали… свечи, большие такие хорошие в коробках. Зажигаешь, горит всю ночь свечка. Мясо выносили, зимой вот, в снег, похолодается, в снег или на улицу. В подвалы носили.

Людей тягло додому. Та ремонтувати хати без світла можна було тільки вручну, інструменти не ввімкнеш. А ще - не було води.

Наталія Науменко, жителька села Руські Тишки:

А у нас ще ж вода, то єсть од світла у нас води нема, в нас нема тут колодців. Тут ще до свєта і води ж ні в кого нема.

Повалені стовпи. Розірвані дроти. І чи не на кожному подвір'ї - міни. Енергетикам доводилося спершу чекати, поки територію, а особливо, біля електроопор, перевірять сапери.

Роман Ганган, провідний інженер Липецького РЕМ:

Ми почали робити в Руських Тишках вже наприкінці осені, коли трава вже пожухла ілі пролягла до землі, і дуже саперам тяжко було проходити місцевості, де ми планували робити, а також періодично проходив сніг. Сапери не могли працювати по снігу по замерзшій землі.

Енергетикам, бувало, через обстріли доводилося призупиняти роботи. Та все ж селу вдалося повернути електрику.

Роман Ганган, провідний інженер Липецького РЕМ:

Майже 100 відсотків ліній було пошкоджено, дроти відновленню не підлягали. Опори ну процентів 30 остались цілі. Також були пошкоджено подстанції трансформаторні. Відпрацював підрядник, встановив нам декілька нових підстанцій.

Пані Наталія веде до свого двору. На воротах - ще дірки від снарядів. Та на городі - ідеальний порядок. Жінка сама повиносила залишки снарядів, закопала вирви і планує насадити полуниці - тепер буде чим поливати.

Наталія Науменко, жителька села Руські Тишки:

У мене садок був, ось я його почистила, клубника була, вона згоріла. Трошки є. Пройшли подивилися сапьори, все добре, садіть. Я садю і ухажую, це ж моя земля, мій огород, я люблю.

Як повернули світло, то відкрився й магазин. А це - справжня подія. Можна й хліба купити, і з сусідами поспілкуватися. Та навіть із комунікаціями: газом та світлом - жити в Тишках дуже важко. Практично кожна хата - потрощена обстрілами, або вигоріла. Люди навідуються до своїх будинків, щоб підлагодити їх. Пані Марія ночує у флігелі біля згорілої хати. Та і в ньому - обвалилася глиняна стеля.

Марія Мясоєдова, жителька села Руські Тишки:

Вот смотрите, было всё. Не стало ничего. Всё спасала. Глина была тут. Натягивать надо, а потом уже. Он ДСП две дали мне. А там вот выбрасывать, смотрите, оно ж не годится.

Гріється - і готує їжу на буржуйці. Її дали волонтери.

Жінка каже, з електрикою вже веселіше. Каже, навіть біля розбитої хати планує навесні висадити город.

Тут и минеры разминировали. Город думаю посадить. А так мины были.

Кожен, хто приїздить подивитися на свою хату, мріє тут і лишитися. Готові працювати й відновлювати. Та з острахом вслуховуються в гробову тишу і дивляться на небо, яким через Тишки на Харків чи не щодня летять російські ракети.