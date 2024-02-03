Смарт-квартири для переселенців. 19 родин святкують новосілля на Київщині. Відремонтувати будинок і надати житло людям із районів, де точаться бойові дії допомогла Польща. Як обживаються сім'ї на новому місці - бачила Валерія Глущенко.

Тут три ліжка - дуже добре, якраз на трьох дітей вистачить. А ми з дружиною там якось на дивані.

У кімнаті є все необхідне, щоби родина вже зараз могла переїхати й жити - розповідає Валерій. Він родом із Лисичанська.

Валерій Галюк, переселенець з Луганської області:

Все було: робота, машина, будинок. Почав гараж будувати. Не встиг дах добудувати і почалась війна.

Певний час Валерій із трьома дітьми та дружиною жив у Польщі, згодом перебралися на Захід України. Нині осіли в містечку Ірпінь на Київщині. Батьки знайшли роботу, стали винаймати однокімнатне помешкання. А згодом переселенцям держава запропонувала двокімнатну квартиру у недавно відновленому будинку.

Валерій Галюк, переселенець із Луганської області:

Звонок нам і кажуть: "Чи не бажаєте отримати житло безкоштовне на якийсь час, на якийсь термін?" Звичайно, що сказали: "Бажаємо".

Колись тут був гуртожиток. Занедбаний. Майже не придатний для життя.

Ольга Ярошенко, представниця благодійної організації:

Це був гуртожиток на 50 людей з одним санвузлом на поверсі. В жахливому стані та з проблемами з фундаментом. Але це цегляна будівля і ми оцінили потенціал і розробили проєкт на 19 смарт квартир. Тож тепер це не гуртожиток, а житло повноцінне. Квартири невеликі 35-36 Кв метрів. З окремим санвузлом, також ми зробили кухні.

Представники благодійного фонду, що взявся реконструювати приміщення, та посадовці зазначають - не всі квартири ще облаштовані меблями. Але роботи тривають.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Ірпінська міська рада виділила кошти на проведення електрики - це 300 тисяч гривень і 400 тисяч долучились до газофікації. Плюс КП "ІрпіньВодоканал" проводили роботи з водопостачанням та водовідведенням своїми силами. Це приблизно також 200 тисяч грн.

До проєкту долучилися й міжнародні організації. Благодійний фонд із Польщі витратив на реставрацію будівлі 2,5 мільйони злотих. Це понад 20 мільйонів гривень.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Разом із нашими міжнародними партнерами - з урядом Польщі та міжнародними організаціями Польщі - вони допомагають нам з модульними містечками та ми запропонували, що в нас є приміщення яке ми можемо зробити під житло для переселенців.

Під час відкриття оновленого будинку присутні символічно розв'язали бант, створений із українського та польського прапорів.

Ярослав Гузи, Посол Польщі в Україні:

Наша двостороння співпраця дуже важлива. Вона й надалі триватиме на рівні приватних компаній та урядів двох держав.

Після перемоги, коли переселенцям уже не знадобиться тимчасове житло, ця будівля не простоюватиме пусткою - наголошують посадовці та благодійники. Тут зможуть жити родини освітян, комунальників чи лікарів. Ті, в кого немає власного помешкання.