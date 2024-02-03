У Черкасах двоє айтівців друкують на 3D-принтерах деталі для дронів. Від початку великої війни активно допомагали у зборах, але цього виявилось замало. Тому й вирішили долучитися ще й до друку - для армії. Станіслав Кухарчук - продовжить тему.

Дрони - як ударні, так і розвідувальні, зараз чи не найголовніша бойова одиниця на фронті. Один квадрокоптер іноді здатен зупинити атакуючу колону ворожої техніки. Та здебільшого, ця техніка в наших вояків і досі волонтерська. Навіть виробництво найпростіших FPV-дронів держава ще не поставила на потік. Так само, як випуск боєприпасів для них - вони теж переважно кустарного виробництва.

Ось так у своєму офісі в Черкасах двоє айтішників Антон та Віктор друкують на 3D-принтерах деталі для боєприпасів та різноманітної техніки. Замовлень від військових чимало, тому принтери працюють цілодобово. Від цього - в маленькому офісі нестерпна спека та шум. Та заради шляхетної справи - хлопці готові терпіти ці тимчасові незручності.

Є багато чого дрібненького.. От такі штучки тоже, щось потрібне, такі маленькі запальнички ми їх називаємо, є просто хвостовички. Частіше всього ми не знаємо, що ми друкуємо, для чого …і це ок!

Займатися друком хлопці почали ще восени, до цього активно брали участь у різноманітних зборах. Але кажуть, хотілось вагоміше долучитись до волонтерської справи, тому придбали сім принтерів і почали працювати. Основній роботі айтішників друк майже не заважає, але час від часу за технікою таки доводиться стежити, адже принтери дуже примхливі.

Всі замовлення на деталі та ескізи моделей хлопці беруть на всеукраїнському волонтерському порталі Друк-Армія. Там понад чотири тисячі учасників-друкарів, які також придбали 3D-принтери і цілодобово друкують замовлення військових. Та навіть такий потужний волонтерський рух не покриває всіх потреб армії, каже Антон - друкарів потрібно в рази більше.

Антон Маніскевич - працівник ІТ-галузі:

В принципі нічого важкого немає, є нюанси, але вони в процесі друку з ними розбираєшся, нічого складного в цьому немає. Це не якісь космічні технології, як хтось собі думає, також в Друк-Армії є школа, тобто є окрема сторінка, там, де розписані основні моменти.

Хлопці закликають усіх по можливості долучатися до руху Друк-Армії, навіть один маленький принтер може зробити такі потрібні на передовій деталі. Антон та Віктор зупинятись на шести принтерах не збираються і незабаром планують докупити ще один, значно більшої потужності.