У російському Енгельсі стріляли в командира екіпажу Ту-95 - ГУР (фото) [ Редагувати ]
У російському місті Енгельс, де знаходиться військовий аеродром зі стратегічною авіацією рф, стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "енґельс" (в/ч 06987). Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
Внаслідок атаки Олєг Стєгачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.
У розвідці нагадують:
На всіх воєнних злочинців чекає розплата - ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички.
по темі
В росії знаходиться значна кількість літаків Іл-76 на озброєнні, що використовуються для перевезення різних вантажів, у тому числі й таких військового характеру
В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.
Російські пропагандисти не мають жодного стосунку до обміну військовополоненими. Жодної офіційної інформації про перебування українських бранців на борту знищеного російського військового літака Іл-76 не було. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов
США не можуть підтвердити, хто був на борту російського літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом 24 січня
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76