У російському місті Енгельс, де знаходиться військовий аеродром зі стратегічною авіацією рф, стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "енґельс" (в/ч 06987). Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

Внаслідок атаки Олєг Стєгачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.





У розвідці нагадують: