На Черкащині врятували школяра, який впав у воду на річці Гнилий Тікич [ Редагувати ]
На Черкащині врятували школяра, який впав у воду на річці Гнилий Тікич. Дитину витягли ще до приїзду надзвичайників і медиків. Історія порятунку - в сюжеті Ірини Васюри.
Так налаштований Сергій після своєї пригоди на кризі. Хлопець чекав товариша біля водойми і вирішив згаяти час на замерзлій річці.
Сергій, врятований хлопчик:
- Вирішив просто постоять? - Да. - Бо було скучно? - Ну да. - І шо далі? - Ну льод піді мною тріснув і я в воді. - По куда був у воді? - По сюда десь.
Школяр почав кликати на допомогу. Це його й врятувало.
Надія Новак, жителька Черкаської обл.:
Вийшла, аж туди наверх, і почула як кричить дитина, я зателефонувала чоловіку: "бігом біжи до річки, бо тоне дитина". І сама бігла кричала, але ж кругом пусто, ніхто мене не чує.
Чоловік Надії був метрів за триста від місця, де тонув хлопець. Прихопивши мотузку, побіг на порятунок.
Леонід Новак, житель Черкаської обл.:
Я бачив його ще звідти, шо він у воді, вірьовку йому. З першої попитки злетіло з руки, а тоді помаленьку піднявся і витягнули на воду. Він казав "в мене нема сили, я не можу". А я кажу "давай накручуй на руку, жить хочеш, то давай".
Хлопця відігріли та передали рідним. Сергій з дитинства знає, як правильно поводитись біля води, запевняє бабуся, та цього втратив пильність.
Валентина Коробко, бабуся врятованого хлопчика:
Швидкий енергійний, послушний, бува соромʼязливий, роботу ми з ним проводимо, бо ми живемо біля річки і часто виходимо біля річки.
За сміливість рятівникам дитини подякували і співробітники ДСНС, і рідні хлопчика.
А рятувальники вкотре закликають бути обачними і попереджати дітей про небезпеку. Вже цьогоріч трапилося 9 пригод на кризі, внаслідок яких двоє людей загинуло, 15-х - вдалося врятувати.
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