За сміливість рятівникам дитини подякували і співробітники ДСНС, і рідні хлопчика.

На Черкащині врятували школяра, який впав у воду на річці Гнилий Тікич. Дитину витягли ще до приїзду надзвичайників і медиків. Історія порятунку - в сюжеті Ірини Васюри.

Так налаштований Сергій після своєї пригоди на кризі. Хлопець чекав товариша біля водойми і вирішив згаяти час на замерзлій річці.

Сергій, врятований хлопчик:

- Вирішив просто постоять? - Да. - Бо було скучно? - Ну да. - І шо далі? - Ну льод піді мною тріснув і я в воді. - По куда був у воді? - По сюда десь.

Школяр почав кликати на допомогу. Це його й врятувало.

Надія Новак, жителька Черкаської обл.:

Вийшла, аж туди наверх, і почула як кричить дитина, я зателефонувала чоловіку: "бігом біжи до річки, бо тоне дитина". І сама бігла кричала, але ж кругом пусто, ніхто мене не чує.

Чоловік Надії був метрів за триста від місця, де тонув хлопець. Прихопивши мотузку, побіг на порятунок.

Леонід Новак, житель Черкаської обл.:

Я бачив його ще звідти, шо він у воді, вірьовку йому. З першої попитки злетіло з руки, а тоді помаленьку піднявся і витягнули на воду. Він казав "в мене нема сили, я не можу". А я кажу "давай накручуй на руку, жить хочеш, то давай".

Хлопця відігріли та передали рідним. Сергій з дитинства знає, як правильно поводитись біля води, запевняє бабуся, та цього втратив пильність.

Валентина Коробко, бабуся врятованого хлопчика:

Швидкий енергійний, послушний, бува соромʼязливий, роботу ми з ним проводимо, бо ми живемо біля річки і часто виходимо біля річки.

За сміливість рятівникам дитини подякували і співробітники ДСНС, і рідні хлопчика.

А рятувальники вкотре закликають бути обачними і попереджати дітей про небезпеку. Вже цьогоріч трапилося 9 пригод на кризі, внаслідок яких двоє людей загинуло, 15-х - вдалося врятувати.