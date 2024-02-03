Після свята Тимка посадили знову до його хатинки.

Весна прийде за 6 тижнів. Такий прогноз дав харківський бабак Тимко ІІІ. А ще розкрив, яка супер-сила українців допоможе здобути перемогу.

Віщування пухнастих синоптиків на біостанції Харківського університету слухають вже 20-й рік поспіль. Прогнози Тимка, як запевняють працівники станції, завжди справджуються. Про атмосферу цьогорічного Дня бабака - розкаже Світлана Шекера.

На біостанції Харківського університету все традиційно. Всі зібралися і чекають на прогноз пухнастого віщуна Тимка-третього. І от - бабака дістають із будиночка. Той невдоволено попискує…

…І щось шепоче на вухо хранительці.

Надія Токарська, хранителька бабака:

Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Ще хвилинку. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну!

І вже традиційне альтернативне друге питання. Тимка попросили обрати один з предметів - що символізує суперсилу, яка допоможе українцям виграти війну. З варіантів - мужність, інновації, терпіння, солідарність і співпраця. І Тимко обирає…

Що ж, Тимко обрав терпіння! Впевнена, з цією суперсилою перемога точно за нами!

Після того, як 2022-го Тимко потрапив в окупацію, не спав взимку і дуже схуд.

Ось нагодували вітамінами, згущенкою, і цьогоріч спав, і ніби так вигляд має кращий.

Цього року, кажуть на біостанції, Тимко спав - дуже міцно. Зимував у Куп'янському районі, неподалік лінії фронту. Спати під канонаду - навчився. А от потомства бабаки на прифронтових територіях не дали.

Володимир Ронкін, співробітник Харківського національного університету ім. Каразіна:

У нашому оточенні, ні у наших бабаків, не було в клітках, ні в природі - не було дитинчат.

Шо Тимко цього року дасть потомство, теж не сподіваються. Його колишня подружка Ліна померла. Іншу наречену знайшли в Полтаві. Та зустрічі пухнастиків завадила війна.

Холостяк, Переконаний холостяк. Поневолі. Поневолі.

На біостанції дуже хочуть, щоб Тимко та його родичі дали потомство. Бо бабаки з початком великої війни - опинилися на межі вимирання.

Володимир Грубник, завідувач лабораторії "Східні степи" Харківського національного університету:

Вони живуть там, де зараз проходить лінія фронту. Вбивають їх, не можуть розмножуватися. Потому що вони в норах живуть. А якщо ви почуєте вибух в повітрі це одне, а коли ви будете в підвалі, то цей вибух, він буде більш таким значним по морально-психологічному впливу. Ну яке тут може бути розмноження.

Цього року на університетській біостанції День бабака святкують вже в 20-те. За цей час, каже засновниця свята, було багато критики.

Людмила Доля, засновниця Дня бабака:

Що це не українське свято. Хоча ми знайшли і коріння, і знайшли й істориків, і культурні традиції. А от чого ви не на Стрітення, от давайте на Стрітення. І це львів'яни завжди робили на Стрітення 15 лютого. Но пройшло 20 років, і виявилося - сьогодні Стрітення, і сьогодні в нас День бабака.

І попри війни - гостей було багато. Пані Юлія приїхала із Запорізької області.

Юлія Бойко, гостя свята:

Дуже цікаво, завжди дивилися це по телевізору. Дитині, по-перше, хотілось показати тваринку, дуже цікаво. Ну і самим доєднатися до цього свята очікування весни і очікування всього кращого для України.

Після свята Тимка посадили знову до його хатинки.

Тимко спатиме до приходу справжньої весни.