Наразі на Одещині окремі будівельні компанії все ж таки долучилися до програми "єВідновлення", але їх дуже мало.

Тридцять два мільйони гривень у рамках програми "єВідновлення" вже отримали жителі Одещини. Йдеться про компенсації громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російсько агресії. Ці кошти можна витрачати винятково на відбудову домівок.

Отже, як реалізують у регіоні та що думають про саму програму люди, - розкаже Андрій Анастасов.

Село Дачне під Одесою. Від перших днів великої війни воно постійно під ворожими обстрілами. Зруйновано чи пошкоджено тут вже понад триста житлових будинків. Зокрема, й оселя родини Бурлаченків.

Анатолій Бурлаченко, житель села Дачне:

Я схопив онучку меншу, син - більшу і побігли у підвал, були у підвалі. А коли тут вибухнуло, то все здвинулося от так от! А земля стала от такою на городі - ніби хтось її лопатою поколупав.

Російська ракета тоді прилетіла в сусідній город, її руйнівні уламки розкидало на сотні метрів. У будинку пошматувало дах, обвалилися стеля і балки, вибило вікна.

Від ракети крило - саме крило- : сорок кілограмів ваги! - І де воно було? Ось в зозулю вдарило і впало ось там от. Та як я потім піднявся - там все: там ніби демон проскакав!

Першочергові роботи профінансувала громада, решту - держава у рамках програми "єВідновлення". На відбудову родина отримала сто двадцять дев'ять тисяч гривень. Ремонт вже майже закінчили. Без державної допомоги, кажуть, він тривав би не один рік.

Ігор Бурлаченко, житель села Дачне:

Ну, от ця кімната повністю зробилася: шпалери, стеля - це все "єВідновлення" було. Тобто стеля підіймалася, тому що тут була глиняна стеля - вона вся лопнула і опустилася, упала, тобто докладалася, на нові балки ставилася.

При цьому люди приємно здивовані швидкістю, з якою гроші - після всіх експертних обстежень - надійшли на їхній рахунок.

А це вже Одеса - липень минулого року: кілька днів рашисти обстрілювали ракетами центр міста.

Значних руйнувань тоді зазнала і квартира Валентини Кріжановської. Ось так вона виглядала після прильоту російської ракети. А так виглядає зараз. На ремонт оселі - у рамках "єВідновлення" - жінка отримала понад сто тисяч гривень - і приблизно половину цієї суми вже освоїла.

Ну, от ще треба буде перебудовувати стіну, тому що порушена цілісність конструкції. Також ось ця балка, яка проходить через увесь будинок - вона в цьому місці також зламана. Ну, і, звісно, тут у нас просто на чесному слові тримається стеля, але поки що тримається.

Програмою Валентина задоволена. Єдине, каже, у листопаді, коли робила ремонт, на отримані гроші вдалося придбати лише будматеріали, а ось підрядників, з якими можна було б розрахуватися цими коштами, в Одесі не знайшлося.

Валентина Кріжановська, жителька Одеси:

На той момент це було проблемою, тому що всі, до кого б ми не зверталися, казали: ми працюємо лише за готівку. Тобто нам доводилося зі своїх власних грошей платити і покрівельникам, і штукатурам, і майстрам, які відновлювали стіни.

Наразі на Одещині окремі будівельні компанії все ж таки долучилися до програми "єВідновлення", але їх дуже мало. В обладміністрації це пояснюють певною кадровою кризою у галузі, яка серед іншого пов'язана з мобілізаційними заходами.

Сергій Жирний, директор Департаменту капітального будівництва Одеської ОВА:

Ми, як департамент капітального будівництва, так само стикнулися з такою проблемою, тому що виконуємо замовлення держави, наприклад, по будівництву тих самих укриттів в закладах освіти, в медичних закладах і ми стикаємося з браком персоналу, зараз дійсно ця проблема є по всій державі.

Ще одне питання: як у разі пошкодження - відновлювати місця загального користування - приміром, сходові клітки чи фасад багатоквартирних будинків. Олена - за програмою" єВідновлення" - свою квартиру відремонтувала, а ось що буде із зовнішніми стінами, які посікло осколками - досі невідомо.

Олена Петрова, жителька Одеси:

Побоюємося, що через рік, через два буде сиро в квартирі, піде грибок і заново треба буде робити ремонт, тому надіємося на підтримку держави або міста.

Посадовці кажуть: шляхи відновлення таких об'єктів обговорюють на рівні міністерств, а поки що - пропонують громадянам звертатися за допомогою до місцевих громад. До того ж програма "єВідновлення" передбачає ще й видачу сертифікатів на придбання нового житла, якщо домівка повністю зруйнована внаслідок бойових дій. На Одещині вже видано п'ять таких сертифікатів.