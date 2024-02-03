Через російську агресію на Херсонщині за минулу добу, 2 лютого, 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Російські військові поцілили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.

На село Качкарівка на Бериславщині росіяни скинули керовані авіабомби. Значних пошкоджень зазнали з три десятки житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"З людьми все добре: 17-річний хлопець, який зараз у дитячі лікарні вже одужує і бабуся не отримала важких поранень. Тільки дивом, мабуть, обійшлося без жертв. Це авіаційний удар, який росіяни завдали по середмістю Херсон. Крім цього, були прильоти артилерії, мінометів, пошкоджені два освітніх заклади, один медичний заклад, багато руйнувань. Під ранок сьогодні Зеленівку обстріляли, там у передмісті пошкоджений газогін, водогін...

Якщо казати загалом, то вчора лише у Херсоні троє людей постраждали, Ще одна жінка 62 років постраждала на іншій вулиці від артобстрілу. У Бериславі знову ж таки скиди з дронів майже кожного дня. Там двоє людей постраждали - жінка і чоловік. Загалом сім людей вчора постраждали. На щастя, без жертв...

Дуже багато почали росіяни використовувати КАБів (керовані авіаційні бомби - ред.). Так у Качкарівці вчора постраждали більше 20 будинків, школі місцева зруйнована. У Ляховому дитячий садочок від КАБів зруйнований. Стирають з лиця землі всі будівлі.

Інфраструктуру прибережних районів правобережної Херсонщини б'ють не тільки з КАБів, а й БПЛА. Вони постійно працюють по людях цивільних.