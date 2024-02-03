Кардіохвороб більшає: як допомагають військовим з недугою [ Редагувати ]
Кардіохвороб більшає. Утім, діагностують їх тепер раніше, і це дає змогу запобігти ускладненням та повернути пацієнтів до повноцінного життя. Серед кардіо-недужих нині чимало й військовиків. Як їм допомагають в одному із медичних закладів на Черкащині - розкажуть наші журналісти.
Операцію на серці Миколі зробили два тижні тому. Чоловік уже на реабілітації, з лікарні його виписали. А потрапив він у медзаклад у важкому стані - інфекція вивела з ладу два серцевих клапани. Довелося їх протезувати. Через це доброволець уже пішов зі служби.
Микола Крутогуз - пацієнт:
Я робив дальнобойщиком у Польщі, коли всі їхали туди, я їхав назад, дорога була пуста. На той час не хватало дуже водіїв, не то шо не хотіли, шукали хоч кого.
Прикордонник Олександр ще відновлюється - йому теж замінили клапан на серці. Чоловікові стало зле на навчаннях.
Олександр Загороднюк - пацієнт:
Кров начала з носа іти, голова крутиться і серце, пацани кажуть: "Вікторович, вам нада срочно іти в больніцу". Я відказувався, дивився шо мені всьо плохо і плохо, голова крутиться, думаю всьо.
У кардіоцентрі кажуть: військовиків зі скаргами на серце побільшало. Через великі навантаження та стрес.
Олег Журба - лікар-хірург серцевосудинний:
Ми зараз дивуємось чому у нас високі показники вивлення, вони тільки через те, що ретельно всіх обстежуємо, це і клапанні вади, і кардіологічні міопатії, і враження коронарних артерій. Зазвичай на 3-4 стадії захворювання, зараз ми бачимо, так як і потрібно в розвинених країнах Європи 1-2 стадію.
Якщо недугу виявити вчасно, пацієнта легше повернути до повноцінного життя. Тому важливими є регулярні профогляди і уважне ставлення до свого самопочуття. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми, а звертатися по медичну допомогу. Бо зволікання - це загроза для життя.
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