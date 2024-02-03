Мінус ще один. Бійці ГУР відправили на дно черговий російський корабель. Ракетний катер "Івановєц" затонув після шести прямих влучань морських дронів Магура V5.

Як Україні, яка фактично не має власного флоту, вдалося здійснити майже неможливе? Та як це змінює правила гри у цілому Чорноморському регіоні? Аналізувала Ольга Жидецька.

Ці кадри роботи українських надводних дронів по російському ракетному катерові "Івановєц" облетіли увесь світ. Військові, інженери, аналітики вкотре здивовані - як українським розвідникам вдалося знову відправити російський воєнний корабель за відомим курсом.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України:

Це серйозна, велика, знакова, успішна операція. Тобто без припущень без знаків "але" - повне знищення ворожого катера, яка був на бойовому чергуванні - це серйозний успіх для України і відповідно провал для флоту агресора.

І не перший. На 2022-й рік у Чорному морі базувалося близько ста двадцяти російських кораблів і катерів різного класу, субмарин та суден обслуги. За неповних два роки війни знищено 23 одиниці, ще 18 пошкоджено.

Отже, на дно пішли флагман Чорноморського флоту росії крейсер "Москва", великі десантні кораблі "Мінськ", "Саратов" та "Новочеркаськ", буксир "Василь Бех", підводний човен "Ростов-на-Дону", чимало великих і малих катерів, зокрема новітній типу "Каракурт".

І це суттєво обмежило операційні можливості російського флоту, який дуже вільно почувався в акваторії Криму, загрожував узбережжю Одещини й Миколаївщини та обстрілював українські міста ракетами.

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС України, голова Українського інституту морського права і безпеки:

Зараз ситуація змінилася, тому що перебувати на зовнішньому рейді Севастополя небезпечно, і вже практично рік, як всі кораблі носії "Калібрів", вони перебувають в Новоросійську. Протягом цього часу ми знищили чи серйозно пошкодили 4 десантні кораблі з 13-ти, і це дуже суттєво обмежує їх у висадці десанту в майбутньому.

Окрім того, Україна таки пробила зерновий коридор, зупинивши голодний шантаж Москви. Те, що силам оборони країни, яка фактично не має власного флоту, вдалося паралізувати російські кораблі довкола Криму оглядачі називають величезним досягненням. Адже йдеться не тільки про вирішення поточних військових завдань.

Ніл Мелвін, Директор відділу досліджень міжнародної безпеки RUSI:

Росія розраховувала використовувати розташування Криму, щоби домінувати у Чорному морі, проєктувати свою силу через Чорне море. На узбережжя Грузії, чи Румунії і Болгарії. А також на Східне Середземномор'я та Близький Схід. Тож те, що робить Україна - це не тільки допомога самій собі у захисті своєї території від Чорноморського флоту, а й послаблення російських амбіцій щодо поширення свого впливу далі. І це дуже важливо.

Наскільки втрати Чорморського флоту болісні для росії? По-перше, це значні матеріальні збитки.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України:

Окрім ресурсів, вартість - це десятки мільйонів доларів, це, звичайно, втрата боєкомплекта, ймовірно швидше за все втрата екіпажа. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів і фактично продовжуються витискання флоту агресора за межі української акваторії і далі від окупованих територій.

Окрім того, експерти зазначають, що росія має значні проблеми з надводним кораблебудівництвом, тож не зможе відновити втрати.

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС України, голова Українського інституту морського права і безпеки:

Після розпаду Союзу у них програма кораблебудувальна на протязі 20 років взагалі не працювала. В 10-му році вони її запустили на 10 років, виконали десь там на 20, на 30 відсотків не більше по різним класам кораблів. І знову таки ті кораблі, які вони будували, - це радянські кораблі з невеликою модифікацією, модернізацією.

Ніл Мелвін, Директор відділу досліджень міжнародної безпеки RUSI:

Цей конфлікт підкреслив: зброя у росії не надто ефективна. Тож, якщо вона надумає будувати новий Чорноморський флот, має врахувати захист, зокрема, від українських морських дронів, українських протикорабельних ракет. Для цього потрібні сучасні морські верфі, але росія не має зараз таких технологій. На мою думку, це стратегічний провал для російського морського панування в Чорноморському регіоні, від якого вона можливо ніколи і не оговтається.

І якщо офіційна Москва, або взагалі мовчить, або украй скупо коментує чергову втрату своєї морської посудини, то російські пропагандисти захлинаються від люті.

Если даже просто абстрагироваться от "Ивановца". Крейсер "Москва", одна подводная лодка. Три больших десантных корабля, просто набор легих сил, которые вокруг Змеиного были поражены беспилотниками бандеровцев. Наш Черноморский флот выбивается! Просто выбивается!

Тим часом українські спецслужби запевняють - далі буде. На окупантів на нашій землі, і в нашому морі чекає попереду ще багато сюрпризів.