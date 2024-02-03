На Кіровоградщині cемирічний Миколка став візитівкою волонтерської ініціативи, що годує військовиків [ Редагувати ]
На Кіровоградщині cемирічний Миколка став візитівкою волонтерської ініціативи, що годує військовиків на одному з автошляхів регіону. Вже другий рік поспіль три села вдома готують смачні та поживні домашні страви. Ними частують захисників, що їдуть на ротацію.
Допомагає зазивати бійців у придорожне кафе та пригощає смаколиками семирічний хлопчина. Маленький помічник так зворушує захисників, що ті навзаєм дарують йому шеврони. І у нього вже чимала колекція.
Семирічний Миколка разом із татом зупиняють автівки військових, що їдуть через Кіровоградщину.
Валерій Бобринець, тато Миколи:
Запрошуємо хлопців скуштувати домашніх страв для того, щоб висловити їм вдячність за те, що вони нас захищають.
За гостинність військові дарують Миколі шеврони. Свою колекцію хлопчина показує і нам - їх у нього вже майже дві сотні.
Микола Бобринець, юний волонтер:
- Усі мені найбільше подобаються, осьо оцей подобається. - А чим? - Тим, що очі в темряві світяться.
Пригощають захисників домашніми стравами в ось цьому придорожньому кафе. У меню - чого тільки немає.
Валентина Боса, волонтерка:
Картошка в нас тушена, голубці, котлети, круглянка, ось кури тушені в нас, кури тушені другі, риба жарена, торти печьоночні, зрази картопляні, бутерброди, венегрет, олів'є, фаршированна щука.
Готують для захисників два десятки волонтерок із довколишніх сіл. Себе називають волонтерська ініціатива: "Паляниця". Щотижня їм у вільний час допомагає і Миколка.
Валентина Боса, волонтерка:
Усим, і розносе, і зупиняє, в основному зупиняє військових, заходе і говорить: дівчата, роботать! Ми їх чекаєм завжди, так що приїжджайте, велике вам дякуємо!
А в дорогу захисникам волонтери дають ще й смаколики.
Валерій Бобринець, волонтер:
Ну ось: яблука, випічка, кава, побажання.
Валентина Москаленко, волонтерка:
Пакуємо випічку, яку напекли наші дівчатка, ну і роздаємо нашим військовим. Втомиться не можна, хлопці там нас захищають, а ми тут хочемо їх підтримати тим, чим ми можемо. Вони на фронті, а ми їхній тил.
Таке піклування - зворушує українських захисників.
"Іва", військовослужбовець ЗСУ:
Люди дійсно підтримують військових, люди, звичайні люди, дякуємо не за те, що їда на столі, а дякуємо за підтримку саме за це, їздимо багато, куди нас кидають, але перший раз попадаємо на таке, дуже смачно, Кіровоградщина - во!
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