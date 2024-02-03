У ніч на 3 лютого українські дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. За словами джерел у СБУ, два дрони вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".

Удари по російських НПЗ мають дві мети: підірвати експорт енергоносіїв, за рахунок якого сплачується війна в Україні, і спричинити дефіцит палива в російській окупаційній армії.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо ми говоримо про удари, які відбуваються з січня 2024 року, то тут йдеться не стільки про військово-промисловий комплекс росії, скільки про три інші компоненти.

Перша - експорт нафтопродуктів і енергоносіїв, газоконденсату, наприклад. Завод у районі Устюга - це саме завод, який займався газоконденсатом і не тільки. Це все експортна компонента, яка є донором російського бюджету, який орієнтований саме на забезпечення війни проти України.

Друга компонента - це внутрішній попит, умовна цивільна складова. Це комерційні перевезення, логістика, які так чи інакше зав'язанні на забезпеченні російської армії. Отже, вона так чи інакше почне страждати через виникаючий дефіцит паливних матеріалів.

І третя найважливіша саме для нас складова - це забезпечення паливо-мастильними матеріалами російських окупаційних військ у зоні бойових дій. Через це, що ці підприємства на деякий час припиняють свою повноцінну роботу, або зупиняються взагалі, це впливає на пропорційність повноцінного забезпечення паливомастильними матеріалами російьської окупаційної групи військ", - розповів Олександр Коваленко.