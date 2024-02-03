Удари по НПЗ у росії підривають експорт енергоносіїв і призводять до паливного "голоду" в армії - "Інформаційний спротив" [ Редагувати ]
У ніч на 3 лютого українські дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. За словами джерел у СБУ, два дрони вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".
Удари по російських НПЗ мають дві мети: підірвати експорт енергоносіїв, за рахунок якого сплачується війна в Україні, і спричинити дефіцит палива в російській окупаційній армії.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Якщо ми говоримо про удари, які відбуваються з січня 2024 року, то тут йдеться не стільки про військово-промисловий комплекс росії, скільки про три інші компоненти.
Перша - експорт нафтопродуктів і енергоносіїв, газоконденсату, наприклад. Завод у районі Устюга - це саме завод, який займався газоконденсатом і не тільки. Це все експортна компонента, яка є донором російського бюджету, який орієнтований саме на забезпечення війни проти України.
Друга компонента - це внутрішній попит, умовна цивільна складова. Це комерційні перевезення, логістика, які так чи інакше зав'язанні на забезпеченні російської армії. Отже, вона так чи інакше почне страждати через виникаючий дефіцит паливних матеріалів.
І третя найважливіша саме для нас складова - це забезпечення паливо-мастильними матеріалами російських окупаційних військ у зоні бойових дій. Через це, що ці підприємства на деякий час припиняють свою повноцінну роботу, або зупиняються взагалі, це впливає на пропорційність повноцінного забезпечення паливомастильними матеріалами російьської окупаційної групи військ", - розповів Олександр Коваленко.
по темі
Це - нова тактика ЗСУ, уже пишуть іноземні ЗМІ. І додають: дуже ефективна. Адже гроші на війну росія отримує із продажу нафти й нафтопродуктів.
У російському Туапсе внаслідок удару безпілотника сталася велика пожежа на нафтобазі. Опівночі дрон-камікадзе вразив вакуумну установку на об'єкті
Це задача із зірочкою для жителів деокупованих сіл. І добре, якщо в хатах є груби, бо газу - у багатьох населених пунктах немає досі, адже зруйновані газогони. Наша Марина Михайловська побувала в одному із сіл на Миколаївщині, і побачила, як там виживають місцеві жителі.
У порту Усть-Луга Ленінградської області у ніч на 21 січня після удару українських безпілотників спалахнув хімічний термінал компанії "Новатек". Також українські дрони атакували військовий завод "Щеглівський вал" у Тулі
Під керівництвом Андрія Єрмака та Мелані Жолі запущено роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Через російську агресію на Херсонщині за минулу добу, 2 лютого, 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Російські військові поцілили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні