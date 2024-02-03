Президент Володимир Зеленський нагородив бійців Головного управління розвідки, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема зі знищення російського ракетного катера "Івановець".

Як наголосив Зеленський, звертаючись до бійців ГУР, росіяни справді відчувають біль від дій українських розвідників. І це важливо, щоб винуватці війни щоденно зазнавали втрат від неї.

Крім того, президент особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі. Мова про знищення російського ракетного катера "Івановець" поблизу окупованого Криму.

"Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", - сказав він.