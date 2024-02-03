НМТ-2024: як і коли відбудеться тестування у цьому році [ Редагувати ]
Школярі у 2024 році складатимуть НМТ з 14 травня і триватиме до 19 липня. Як розповіли у відомстві, цього року завдання національного мультипредметного тесту будуть складніші. Учасники будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими і лише один можна буде вибрати. Про зміни - у матеріалі "Подробиць".
Обов'язковими будуть:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Обрати четвертий предмет можна буде із такого переліку:
- українська література;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія.
У 2024 році до вибіркових предметів НМТ було додано українську літературу та географію.
Саме тестування буде проходити протягом одного дня у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.
Українську мову і математику учасники складатимуть на першому етапі, на другому - історію України та вибірковий предмет. Між двома етапами буде перерва тривалістю 20 хвилин.
Реєстрація на НМТ-2024 стартує у березні.
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