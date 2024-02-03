Школярі у 2024 році складатимуть НМТ з 14 травня і триватиме до 19 липня. Як розповіли у відомстві, цього року завдання національного мультипредметного тесту будуть складніші. Учасники будуть здавати тестування з чотирьох предметів. З них три будуть обов'язковими і лише один можна буде вибрати. Про зміни - у матеріалі "Подробиць".

Обов'язковими будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Обрати четвертий предмет можна буде із такого переліку:

українська література;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

У 2024 році до вибіркових предметів НМТ було додано українську літературу та географію.

Саме тестування буде проходити протягом одного дня у два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

Українську мову і математику учасники складатимуть на першому етапі, на другому - історію України та вибірковий предмет. Між двома етапами буде перерва тривалістю 20 хвилин.

Реєстрація на НМТ-2024 стартує у березні.