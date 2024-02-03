Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, у якій співголовують Україна та Канада, розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності. Про це повідомляє Офіс президента України.

На початку засідання керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Канаді та особисто присутній міністерці закордонних справ цієї країни Мелані Жолі за лідерство у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні світ турбується про долю заручників Кремля, тому багато країн і міжнародних організацій висловили готовність допомогти Україні повернути депортованих і вимушено переміщених дітей.

Повернення вкрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Це також є ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

Андрій Єрмак і глава МЗС Канади Мелані Жолі

Очільник Офісу Глави держави повідомив, що Україна та Канада спільно підготували Рамковий документ Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це установчий документ, що визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності.

Він передбачає членство в коаліції,та окреслює шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких хоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

За словами Андрія Єрмака, коаліція зосередиться на таких основних цілях:

координація спільних зусиль,

обмін інформацією, зокрема на рівні розвідок, для покращення розуміння та реагування на злочинні дії Росії,

об’єднання можливостей України, держав-партнерів та міжнародних організацій для підтримки цілей коаліції,

активізація та координація дій, спрямованих на міцну спільну адвокацію та комунікацію.

Відсьогодні коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей, зокрема виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах.

У її фокусі також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну.

Украй важливо, що коаліція об’єднується саме навколо принципів гуманності, свободи та цінності людського життя... Наша кінцева мета залишається незмінною – зробити все можливе, щоб прискорити безпечне повернення викрадених РФ українських дітей.

Важливою також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги.

Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей - жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності.

Зі свого боку міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що сьогодні необхідно зробити все можливе для повернення та захисту незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей на батьківщину.

Наша мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми захищаємо кожну дитину. Ми допоможемо Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня. Залучатимемо для цього країни-партнери, експертів, громадянське суспільство.

Мелані Жолі зазначила, що неприпустимо будь-яким чином використовувати дітей як інструмент під час війни. За її словами, вона була вражена розповіддю хлопця з Харківщини Сергія Чередниченка, якого примусово депортували до РФ після початку повномасштабної війни. Він розповів учасникам засідання свою історію.